giancarlo dettori da strehler a ronconi una vita a teatro

Giancarlo Dettori è morto a Milano a 93 anni. Nato a Cagliari, si era diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1956; dal 1957 e per oltre quattro decenni è stato protagonista di numerosissime produzioni del Piccolo Teatro di Milano, sotto la direzione di Giorgio Strehler e Paolo Grassi, interpretando classici come il Coriolano di Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni e L’opera da tre soldi di Brecht, collaborando poi con registi del calibro di Lamberto Puggelli e Luca Ronconi. In tv è stato protagonista di numerose fiction, dagli sceneggiati I fratelli Karamazov e Puccini diretti da Sandro Bolchi a Casa Cecilia, negli anni ’80, con Delia Scala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

