È morto a Milano Giancarlo Dettori, attore, regista e sceneggiatore noto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera si è intrecciata con grandi nomi come Strehler, e ha vissuto un matrimonio con Franca Nuti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel teatro e nella televisione italiana.

Milano, 9 febbraio 2026 – Lutto nel mondo del teatro e dello spettacolo. Scomparso a Milano l’attore, regista e sceneggiatore Giancarlo Dettori. Originario di Cagliari (dove era nato il 5 aprile del 1932). Dettori si è trasferito a Roma da giovanissimo per frequentare l’Accademia di Arte Drammatica. Prolifico attore teatrale, a partire da metà degli Anni Cinquanta e per i successivi quattro decenni è stato protagonista parte di numerosissime produzioni del Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler, tra cui la commedia Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni. I ruoli per il piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto l’attore Giancarlo Dettori: il legame con Strehler, il matrimonio con Franca Nuti, i ruoli in tv

