Giada De Blanck ha raccontato per la prima volta la malattia che ha portato alla morte di sua madre Patrizia. La presentatrice ha spiegato come sono andati gli ultimi mesi, senza nascondere il dolore, ma senza troppi fronzoli. La famiglia De Blanck si è trovata ad affrontare un momento difficile, e Giada ha deciso di condividere pubblicamente le difficoltà vissute, lasciando emergere il lato più umano e concreto della vicenda.

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso profondamente il pubblico, anche per il dolore composto ma straziante con cui la figlia Giada ha scelto di raccontare gli ultimi mesi vissuti accanto alla madre. Dietro l’immagine televisiva della contessa si nascondeva infatti una battaglia lunga e durissima contro la malattia, affrontata quasi lontano dai riflettori e sostenuta da un legame madre-figlia che negli anni si è fatto sempre più forte, soprattutto dopo la perdita di Giuseppe Drommi. Giada De Blanck parla della terribile malattia della madre Patrizia. Nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha ricordato l’ultima apparizione televisiva di Patrizia De Blanck, risalente al gennaio 2023 nello studio di Oggi è Un Altro Giorno: « A parte qualche video sui social, come quello del suo compleanno, era da un po’ che non frequentava la televisione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Giada De Blanck rivela la malattia della madre Patrizia: ecco qual è stata la causa della morte

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.

