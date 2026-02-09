Morte Patrizia De Blanck | la confessione della figlia Giada a un giornalista

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici. La figlia Giada ha parlato con un giornalista, condividendo il dolore e il vuoto lasciato dalla perdita. Le sue parole sono piene di emozione mentre cerca di affrontare il lutto.

La morte di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto che in queste ore si misura soprattutto nelle parole della figlia. Giada De Blanck, sempre accanto alla madre, ha raccontato un dolore che non si riesce a contenere, tra messaggi pubblicati sui social e confidenze riportate da chi l’ha sentita subito dopo l’addio. Nel frattempo, in tv, La Vita in Diretta ha ripercorso gli ultimi anni della contessa, segnati da riservatezza, dalla malattia e da un legame familiare che molti descrivono come speciale. Shaila Gatta parla della terribile esperienza fatta al GF Morte Patrizia De Blanck: il ricordo in tv e l’ultima apparizione pubblica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha lasciato sgomenta la figlia Giada, che si è detta devastata e inconsolabile.

Addio Patrizia De Blanck, le cause della morte e il dolore della figlia GiadaLa contessa Patrizia De Black è morta all'età di 85 anni. Il messaggio straziante della figlia Giada e la battaglia contro la malattia vissuta in silenzio. libero.it

La malattia e le cause della morte di Patrizia De Blanck: DevastanteLa scomparsa di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto improvviso e difficile da colmare. Icona di stile, volto televisivo amatissimo e presenza magnetica, la contessa, venuta a mancare a 85 anni, è ... dilei.it

Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Dopo il post moltissimi i messaggi di facebook

