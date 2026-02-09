Patrizia De Blanck è morta. La notizia ha sconvolto amici e fan, che non si aspettavano una perdita così improvvisa. La causa della morte, che fino a poco tempo fa era rimasta nascosta, è stata finalmente svelata, mentre il suo addio lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo.

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e nella vita di chi l’ha amata. Figura eccentrica, divisiva e inconfondibile della televisione italiana, la contessa romana si è spenta all’età di 85 anni. A rendere pubblica la notizia è stata la figlia Giada De Blanck, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore, rivelando solo in quel momento il lungo e durissimo percorso affrontato dalla madre lontano dai riflettori. Una scelta di silenzio e riservatezza che ha accompagnato gli ultimi anni di vita di Patrizia, segnati da una malattia devastante tenuta nascosta fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Patrizia De Blanck è morta, ecco la malattia nascosta a tutti: svelata la causa della morte

Patrizia De Blanck si è spenta a 85 anni.

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

