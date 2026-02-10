Giada D'Antonio diventa la prima napoletana a partecipare ai Giochi Olimpici. Nonostante abbia perso lo sci sinistro nello slalom della Combinata, la 16enne si dice comunque felice, anche se ammette che in uno slalom basta un attimo per perdere il controllo. Mikaela Shiffrin, la sua idola, le ha regalato i guanti, un gesto che la ragazza ricorderà sicuramente. Lei stessa afferma che tutto è possibile e non si lascia abbattere dall’incidente.

“Sono partita cercando di attaccare perché la pista permetteva di fare una bellissima gara. Nello slalom capita, è un attimo inforcare. Sono felice di aver dato il massimo fino a quel punto” commenta Giada D’Antonio, a 16 anni la più giovane della delegazione italiana e oggi al via per la sua prima gara olimpica. "Anzi ho anche provato la pista in vista dello slalom del 18”. “Il mio debutto in Coppa del Mondo è stato altettanto emozionante: partire e scendere sulla stessa pista dove scendono i tuoi idoli o quelli che guardi in tv. Io cerco di guardare e imparare” continua la 16enne che ha incontrato il suo idolo, Mikaela Shiffrin, che le ha regalato anche un paio di guanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giada D'Antonio, prima napoletana ai Giochi: "Felice comunque. Nello slalom è un attimo inforcare"

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, farà il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino domenica 28 dicembre a Semmering, in Austria.

