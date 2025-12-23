La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre è stata convocata per lo slalom

Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo il 28 dicembre a Semmering, in Austria. La sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio (Na) è stata convocata dal dt Gianluca Rulfi per lo slalom. Giada D’Antonio in Coppa del Mondo. A fine ottobre aveva vinto due slalom allo Schilthorn e un gigante Njr all’Alpe Lusia. Successivamente, aveva disputato due giganti negli Stati Uniti collezionando l’11esimo e 13esimo posto. Non passerà, dunque, per il circuito della Coppa Europa, ma verrà testata direttamente in Coppa del Mondo, un caso raro. La D’Antonio partirà dallo stesso cancelletto della statunitense Mikaela Shiffrin, il suo idolo, che ha debuttato giovanissima come lei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

