Sci Giada D' Antonio debutterà in Coppa del Mondo | la giovane sciatrice napoletana al cancelletto con le grandi dello slalom

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, farà il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino domenica 28 dicembre a Semmering, in Austria. Un traguardo importante che segna l’ingresso ufficiale della atleta nel circuito internazionale, rappresentando un passo significativo nella sua carriera sportiva. La sua presenza sulla scena internazionale testimonia il percorso di crescita e dedizione nel mondo dello sci.

Un sogno che diventa realtà. Una sciatrice napoletana, Giada D'Antonio, debutterà in Coppa del Mondo di sci alpino domenica 28 dicembre a Semmering in Austria. E già per questo motivo la notizia entra di diritto nella storia dello sport campano. La giovane atleta dello sci club Vesuvio, tra le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom Leggi anche: Giada D’Antonio, la nuova promessa dello sci è napoletana: «Battevo i maschi, la mia gara vera era con loro» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Giada D’Antonio e Anna Trocker, il primo confronto con la “B”; Giada D'Antonio ha una storia poco convenzionale, eppure è una delle più grandi speranze dello sci italiano; Giada D’Antonio monopolizza un gigante nazionale FIS a Moena: distacchi abissali; Anna Trocker e Giada D’Antonio, debutto “rinviato” in Coppa Europa: chi gareggia in Valle Aurina?. Giada D’Antonio sarà a Semmering: debutto in Coppa del mondo per la 16enne sciatrice napoletana - Prima storica convocazione nel massimo circuito per la sedicenne Giada D’Antonio cresciuta nello Sci Club Vesuvio che a novembre ha vinto due slalom Fis in Svizzera. sport.quotidiano.net

Giada D’Antonio e Anna Trocker bruciano le tappe, saranno al fianco di Goggia a Semmering per la Coppa del Mondo - Le due giovani azzurre sono state convocate per il giante e lo slamo a Semmering insieme a Sofia Goggia ... sport.virgilio.it

Giada D’Antonio e Anna Trocker debuttano in Coppa del Mondo! L’Italia punta sulle giovani: le convocate per Semmering - L'Italia guarda al futuro e si appresta a lanciare in Coppa del Mondo due giovani promesse che non hanno mai disputato neanche una gara di Coppa Europa. oasport.it

Giada D’Antonio e Anna Trocker in Coppa del Mondo senza aver mai fatto Coppa Europa: scelta azzardata o rischio calcolato - x.com

Giada D'Antonio grande promessa dello Sci Italiano. È veramente forte, ha talento e si caratterizza per uno stile molto bello Editoriale a cura di Tommaso Zordan Aspettavamo Giada in Coppa Europa al rientro dagli States. Lo staff ha preferito un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.