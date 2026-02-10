Giada D' Antonio l' errore è umano | Nadia Delago difende la sua scelta in gara

Nadia Delago si difende dopo aver commesso un errore durante la gara di combinata femminile a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice ha spiegato che l’errore fa parte del gioco e che, nonostante la delusione, continuerà a lottare per ottenere buoni risultati. La squadra, intanto, si prepara alle prossime sfide, cercando di non lasciarsi influenzare dagli sbagli.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la combinata femminile a squadre ha proposto una sfida focalizzata sull’insieme delle prove di discesa e di slalom, dove l’atteggiamento offensivo ha accompagnato l’obiettivo di risalire posizioni dopo la fase iniziale. l’attenzione è stata centrata sull’esecuzione delle azzurre, con l’equipaggio italiano chiamato a sfruttare ogni opportunity per recuperare terreno. Durante la discesa, la coppia italiana si trovava in 20° posto, con Giada D’Antonio partita in settima posizione, dato che 26 atlete avevano completato la manche. La pista appariva ancora priva di segni significativi, offrendo l’occasione di rimontare lungo un tracciato che richiedeva precisione e velocità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nadia Delago ha commentato l’errore di Giada D’Antonio durante la gara di slalom a Milano Cortina 2026.

Nadia Delago esprime gioia per il successo della sorella e della famiglia, sottolineando che le competizioni di sci alpino sono ancora in corso.

Nadia Delago sull’inforcata di Giada D’Antonio: Giusto provarci, l’errore può capitareGiada D'Antonio ha inforcato nel corso della manche di slalom della combinata femminile a squadre valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Sci, Giada D’Antonio cade in combinata. La madre non replica a Ninna Quario che ne aveva criticato la convocazioneGiada D’Antonio, talento dello sci a 16 anni, convocata a sorpresa per Milano-Cortina: passione, determinazione e sogni olimpici. ilnapolista.it

Poco fortunato l’esordio olimpico della sciatrice partenopea Giada D’Antonio in coppia questa mattina con Nadia Delago nella combinata femminile. Un’inforcata netta ha ostacolato la napoletana che poi ha anche perso aderenza: è durato solo pochi secondi - facebook.com facebook

DA NAPOLI CON FURORE!!! Debutto olimpico oggi per Giada D’Antonio, che in coppia con Nadia Delago gareggerà per l’Italia nello slalom di combinata alpina. Un record già ce l’ha: classe 2009, è la più giovane dell’ #ItaliaTeam The Home Team a x.com