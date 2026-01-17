Nadia Delago | Felice per mia sorella e la mia famiglia Olimpiadi? C’è ancora una gara…

Nadia Delago esprime gioia per il successo della sorella e della famiglia, sottolineando che le competizioni di sci alpino sono ancora in corso. La festa in casa Delago coincide con la disputa della discesa libera femminile a Tarvisio, tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, evento importante nel calendario dello sci alpino.

Festa doppia in casa Delago a Tarvisio, località sciistica che quest’oggi ha ospitato la discesa libera femminile valida per il circuito della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Come sappiamo infatti Nicol ha centrato la prima vittoria in carriera, mentre Nadia ha celebrato un preziosissimo piazzamento in top 10, confezionando una prova positiva e caratterizzata da condizioni non ottimali. Precisamente quest’ultima si è piazzata al decimo posto, accumulando un ritardo di +1:20 rispetto alla sorella e precedendo un’attardata Sofia Goggi a, soltanto undicesima con un gap di +1:35. Non nascondendo l’emozione, Nadia ha commentato brevemente questa giornata storica per la sua famiglia, analizzando brevemente quanto fatto: “ Sono davvero contentissima per mia sorella per la mia famiglia – ha detto Nadia Delago ai microfoni della RAI – abbiamo trascorso gli ultimi anni in modo non facile, per questo siamo emozionati e felici. 🔗 Leggi su Oasport.it

