La sala del consiglio di San Clemente intitolata a Giacomo Matteotti
La sala del consiglio comunale di San Clemente ora porta il nome di Giacomo Matteotti, simbolo di coraggio e integrità democratica. Durante l'ultima seduta, la sindaca Mirna Cecchini ha scoperto la stampa raffigurante il deputato-giornalista del Psu mentre pronunciava il suo celebre discorso, un gesto che celebra la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana.
Ora la sala del consiglio comunale di San Clemente è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti. A conclusione della seduta di mercoledì, 17 dicembre, la sindaca Mirna Cecchini ha scoperto la stampa, che ritrae il deputato-giornalista del Psu mentre pronuncia il celebre discorso
