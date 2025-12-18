La sala del consiglio di San Clemente intitolata a Giacomo Matteotti

La sala del consiglio comunale di San Clemente ora porta il nome di Giacomo Matteotti, simbolo di coraggio e integrità democratica. Durante l'ultima seduta, la sindaca Mirna Cecchini ha scoperto la stampa raffigurante il deputato-giornalista del Psu mentre pronunciava il suo celebre discorso, un gesto che celebra la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana.

© Riminitoday.it - La sala del consiglio di San Clemente intitolata a Giacomo Matteotti Ora la sala del consiglio comunale di San Clemente è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti. A conclusione della seduta di mercoledì, 17 dicembre, la sindaca Mirna Cecchini ha scoperto la stampa, che ritrae il deputato-giornalista del Psu mentre pronuncia il celebre discorso che di lì a.

