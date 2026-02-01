‘Ghost’ | di nuovo in sala per San Valentino

Questa sera torna nelle sale il film cult “Ghost” in una versione restaurata in 4K. Il film, amatissimo negli anni ’90, riprende vita con immagini più nitide e dettagli più ricchi. La pellicola, che unisce horror e romanticismo, è considerata una delle storie d’amore più belle del cinema di quegli anni. I fan potranno riscoprire le emozioni di sempre e rivivere le scene più celebri, questa volta con una qualità visiva migliorata.

Sta per tornare, in una versione restaurata in 4K, il film cult sui fantasmi, oltre ad essere una delle più belle storie d’amore del cinema Anni ’90: Ghost. La pellicola del 1990, diretta da Jerry Zucker ha fatto innamorare un’intera generazione e anche noi, dagli Anni 2000 in poi abbiamo traghettato questo cult sui nostri schermi, ri-mediandone tematiche e scene iconiche. Torna oggi, in tutte le sale italiane, in occasione della festa più romantica dell’anno: San Valentino Una storia senza tempo. Uscito nel 1990, Ghost affronta il tema della perdita e dell’amore eterno in una storia appassionata e sovrannaturale, che fa fatica a lasciare il nostro ricordo, fin dalla prima visione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lucky Red porta di nuovo sul grande schermo

