Rivoluzione nel sistema previdenziale italiano: diventa finalmente più facile la ricongiunzione dei contributi da e verso la Gestione separata Inps. Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con una comunicazione ha superato un vincolo considerato per anni un’anomalia del sistema, ovvero l’impossibilità, per gli assicurati con carriere discontinue e versamenti in più gestioni, di trasferire agevolmente i periodi contributivi all’interno o all’esterno della Gestione separata. Come cambia la gestione separata. La decisione ha un impatto diretto su professionisti, collaboratori e lavoratori autonomi che nel corso degli anni hanno alternato attività soggette a contribuzione presso Casse private, gestioni Inps tradizionali e la stessa Gestione separata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ricongiunzione contributi pensione tra Gestione Separata Inps e casse, c’è il via libera