Hai lavorato per anni saltando tra contratti diversi? Un periodo da autonomo “atipico”, poi collaboratore, poi professionista con Cassa per esempio? Oggi potresti essere molto più vicino alla pensione di quanto pensassi. La novità arriva dal Ministero del Lavoro, che ha aperto alla ricongiunzione tra Gestione separata Inps e altre gestioni previdenziali, superando un divieto che per anni ha “isolato” questa gestione rispetto alle altre. Non è un tecnicismo ma per migliaia di lavoratori questo significa una cosa semplice e potente: poter unire davvero tutti i contributi in un’unica gestione, scegliendo quella più conveniente in termini di età pensionabile, metodo di calcolo e valore della futura pensione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pensioni: via libera alla ricongiunzione tra Gestione separata Inps e Casse