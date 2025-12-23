Truffa aggravata | sequestro di beni per 13 milioni all' imprenditore coinvolto con Legnini nell' inchiesta sul dossieraggio

Maxi sequestro preventivo di beni per 13 milioni nei confronti dell'imprenditore edile abruzzese Lorenzo Sbraccia, già agli arresti domiciliari nell'inchiesta milanese su Equalize e il cui nome compare anche negli atti che vedono indagato l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini.L'operazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo: 5 misure cautelari e sequestro preventivo di beni per concussione, frode e truffa aggravata Leggi anche: Inchiesta sul Sistema Pavia: coinvolto l’imprenditore Cristiano D’Arena Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sequestro per equivalente: limiti del ricorso del terzo; Maxitruffa Ecobonus, confermata la misura cautelare per Danilo Porcile; Crimine organizzato, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni in Italia e Romania per 40 milioni di euro; Le mani dei clan sulle scommesse online, sequestrati beni per 40 milioni. Truffa aggravata: sequestro di beni per 13 milioni all'imprenditore coinvolto con Legnini nell'inchiesta sul dossieraggio - Maxi sequestro preventivo di beni per 13 milioni nei confronti dell'imprenditore edile abruzzese Lorenzo Sbraccia, già agli arresti domiciliari nell'inchiesta milanese su Equalize e il cui nome compar ... chietitoday.it

Operazione antimafia tra Catania e Gorizia: sequestro di beni per 40 milioni di euro - Sequestrati a un ex collaboratore di giustizia: 20 attività commerciali in Italia e all'estero, 89 beni immobili, di cui uno a Gorizia, 20 conti correnti bancari e denaro contante ... rainews.it

Truffa aggravata su crediti fiscali inesistenti: sequestro milionario, c’è anche una villa in Costa Smeralda - La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca di beni, per un importo di oltre 5 milioni di euro, emesso nei confronti di un professionista, residente ... unionesarda.it

Perché raggirare un anziano è truffa aggravata Scopri le conseguenze legali per chi raggira le persone anziane fingendo pericoli imminenti e... - facebook.com facebook

Gli agenti della #SquadraMobile di Aosta denunciano 4 persone per truffa aggravata. Si fingevano forze dell'ordine, convincendo le vittime a consegnare denaro e gioielli per liberare parenti coinvolti in incidenti. Recuperati 30mila euro #22dicembre x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.