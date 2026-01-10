Nelle tensioni in Ucraina, si discute anche della possibile figura di Mario Draghi come inviato speciale dell’Unione Europea. Mentre Bruxelles mantiene una posizione cauta, la Francia si prepara a inviare 6.000 soldati. La posizione di Giorgia Meloni sull’importanza di un dialogo con Vladimir Putin apre nuovi scenari per una soluzione diplomatica al conflitto.

L’apertura di Giorgia Meloni alla necessità che l’Europa, unita, dialoghi anche con Vladimir Putin per arrivare alla tanto attesa pace, scatena una suggestione: la figura di Mario Draghi potrebbe essere quella giusta come inviato speciale Ue in Ucraina, dove gli ultimi attacchi russi hanno provocato 4 morti e diversi feriti in più regioni. Ad alimentarla sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari: “Sì, se fosse per noi, sì”, ha dichiarato a Il Foglio. Una valutazione positiva su Draghi che però non può rappresentare una candidatura da parte del governo, spiegano fonti della maggioranza, perché su questo argomento il boccino viene mosso in primo luogo da Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, idea Draghi come inviato Ue. Ma da Bruxelles frenano. “La Francia pronta a inviare 6mila soldati”

