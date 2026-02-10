germania boccia proposta macron su eurobond

La Germania ha detto no alla proposta di Macron sugli eurobond. Il governo tedesco, guidato dal cancelliere Friedrich Merz, ha respinto l’idea di un nuovo piano di debito comune europeo. La decisione arriva mentre si avvicina il vertice informale dei leader Ue, che si terrà giovedì nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo. La discussione su come rafforzare la collaborazione tra i paesi europei si fa ancora più complicata.

“Pensiamo che, vista l’agenda del vertice, questo distragga un po’ da quello che conta davvero, cioè che abbiamo un problema di produttività”, ha replicato un funzionario del governo tedesco, vicino al cancelliere, citato da Politico a condizione di anonimato. Secondo la stessa fonte, “è vero che servono più investimenti”, ma il tema deve essere affrontato “nel contesto del quadro finanziario pluriennale”, cioè il bilancio Ue 2028-2034 attualmente in negoziazione. Il confronto si inserisce in una fase di crescente distanza politica tra Macron e Merz, dopo una serie di divergenze su commercio, politica industriale e rapporti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

