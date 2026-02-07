Germani Brescia-Virtus Bologna | dove vedere la partita e tutte le informazioni

La partita tra Germani Brescia e Virtus Bologna si gioca questa sera e si aspetta un match molto acceso. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre dall’inizio alla fine. La gara si svolge in un clima di grande attesa e può decidere molto sul futuro delle due formazioni.

La sfida tra Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di consolidare la classifica e proseguire il cammino nelle competizioni nazionali ed europee. La partita è in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO. In totale sono 38 i confronti disputati tra le due squadre, inclusi i tre appuntamenti della Finale Scudetto nei playoff della scorsa stagione. Oltre alla finale del campionato, Brescia e Bologna hanno disputato la finale di Coppa Italia nella stagione 2023 e quella di Supercoppa 2023. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

