George Clooney e Amal in Galleria a Milano per il ' rito milanese' | il video

George Clooney e sua moglie Amal sono stati visti ieri pomeriggio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. La coppia ha camminato tra i negozi e si è fermata a tentare la fortuna al famoso

Immaginate di passeggiare in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano in un giorno qualsiasi e incontrare una star internazionale con consorte, intenti a tentare la fortuna. Nelle scorse ore George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sono stati visti aggirarsi per la città e fermarsi al mosaico del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su George Clooney Amal

George e Amal Clooney sono arrivati a Milano per seguire le Olimpiadi 2026.

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per una serata speciale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su George Clooney Amal

Argomenti discussi: George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…); George Clooney e la moglie Amal a Milano in Galleria eseguono il rito del toro. VIDEO; George Clooney e la moglie Amal a Milano per le Olimpiadi, il saluto ai fan: Grazie mille; Amal Clooney, a Milano ruba la scena a George con un bellissimo scollo a cuore.

George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…)Alla festa inaugurale nello spazio firmato Omega in Galleria Vittorio Emanuele II, la coppia è apparsa a sorpresa accanto a volti del cinema italiano e internazionale ... vanityfair.it

George e Amal Clooney a Milano: l’abito da sirena e quel giro (sbagliato) sul toroTra lo scollo a cuore di lei per l'apertura dell'Omega House e il rito scaramantico in Galleria: come la coppia più glamour del mondo ha cercato un pizzico di fortuna nella città che ospita le Olimpia ... iodonna.it

Attilio Fontana. Papii Red · Energy. Olimpiadi a Milano: succede di tutto! George Clooney con la moglie Amal cercano fortuna sulle povere “palle del toro” in Galleria Vittorio Emanuele. Una tradizione milanese, conosciuta da tutti i meneghini ma anche da tanti facebook

George Clooney ha rispettato la tradizione: tre giri sulle palle del toro in Galleria giorgiajijisallustio x.com