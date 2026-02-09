geolier annuncia il tour estivo ecco nuovi live i biglietti

Geolier svela le date del suo tour estivo 2026. Dopo aver riempito gli stadi, il rapper annuncia il Summer Festival Tour, con nuovi concerti in programma. I biglietti sono già in vendita, e i fan si preparano a seguire le sue esibizioni dal vivo.

Geolier ha annunciato nuove date live per l’estate 2026, dopo il tour negli stadi. Geolier ha annunciato oggi il Summer Festival Tour 2026. L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso tour negli stadi in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo debutto allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Il live non è solo una parte del percorso di Geolier: è il suo regno. Sul palco ha sempre fatto la differenza, superandosi show dopo show. Ogni passo è stato una conquista, collezionando record su record, con concerti curati in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Approfondimenti su Geolier Tour

GEOLIER - MAI PER SEMPRE LIVE (IPPODROMO AGNANO 2025)

