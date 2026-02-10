Dopo le polemiche sul rigore di Vergara, l’AIA ha deciso di fare chiarezza. La decisione di assegnare il calcio di rigore al Napoli, all’ultimo secondo del match di Marassi, ha scatenato discussioni e critiche. Ora, la federazione sta valutando i passaggi che hanno portato a quella decisione, cercando di fare luce su quanto accaduto.

Continuano le polemiche dopo il rigore concesso al Napoli allo scadere del match di Marassi contro il Genoa. L’arbitro Massa, richiamato al VAR per un contatto tra Cornet e Vergara, ha deciso di assegnare il penalty alla squadra di Antonio Conte, realizzato da Hojlund a pochi minuti dal fischio finale. Questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fornito alcune anticipazioni sulle valutazioni dell’AIA che saranno discusse nella trasmissione ‘Open VAR’ in onda questa sera su DAZN. Contatto Cornet-Vergara, per l’AIA errata la decisione di Massa. Il contatto tra Cornet e Vergara non era da punire con il calcio di rigor e. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, la posizione dell’AIA dopo le polemiche sul rigore di Vergara: l’anticipazione della Gazzetta

Il rigore concesso al Napoli negli ultimi minuti della partita contro il Genoa ha riacceso le polemiche.

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche.

