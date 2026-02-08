Genoa-Napoli altre polemiche sul rigore | Gasperini punzecchia gli azzurri?

Il rigore concesso al Napoli negli ultimi minuti della partita contro il Genoa ha riacceso le polemiche. L’allenatore del Genoa, Gasperini, ha commentato la decisione arbitrale, lasciando intendere che ci siano stati dubbi sulla validità del penalty. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, ma le discussioni non si placano.

Il rigore concesso al Napoli a pochi minuti dal fischio finale, che ha decretato la vittoria contro il Genoa, continua a far discutere. Si tratta di uno dei tanti casi dubbi di questa stagione, che proprio non lasciano respirare gli arbitri, gli addetti ai lavori e i tifosi. Ne ha parlato Giampiero Gasperini in conferenza, schierandosi a favore di Daniele De Rossi. Gasperini polemico: "Sistema penalizzante". L'ex capitano della Roma, deluso, ha detto di non riconoscersi più in questo sport. Gasperini è d'accordo: "Daniele ha ragione. Forse deve partire qualcosa dagli allenatori per provare a cambiare questo sistema che è veramente penalizzante per il nostro sport.

Il Napoli vince 3-2 in un finale emozionante contro il Genoa.

Gian Piero Gasperini prende posizione sul rigore concesso durante Genoa-Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

