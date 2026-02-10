Gene Gnocchi torna in scena con il suo nuovo spettacolo,

"Il Museo Ambulante. La storia dell’arte per chi ha male ai piedi", questo il titolo di uno spettacolo teatrale comico che Gene Gnocchi porta in scena giovedì alle 17, al teatro Bonci. Uno show ad invito, proposto ai propri iscritti (oltre 300), dall’associazione di promozione sociale "Amici dell’Arte" presieduta da Eros Corolli. Metti il caso che una guida turistica professionista sia la moglie di Gene Gnocchi, e che lei, Maria Federica Baroncini, gli riferisca risvolti curiosi, inconsueti, di domande improbabili rivoltele dai visitatori di un museo, o di una città d’arte. Quel ‘pourparler’ di scambi della quotidianità, accendono la fantasia di Gene che ne ricava un testo per "portare il museo fuori dai luoghi canonici, tra la gente", rendendo l’arte più accessibile grazie all’ironia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gene Gnocchi arriva con ’Il museo ambulante’

Approfondimenti su Gene Gnocchi

