Dopo il Capodanno diffuso a Bellaria proseguono i festeggiamenti | in città arriva Gene Gnocchi

Dopo il successo del Capodanno Diffuso, Bellaria prosegue i festeggiamenti con un nuovo evento. In città arriva Gene Gnocchi, offrendo un’occasione per trascorrere momenti di intrattenimento e socialità. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative di inizio anno, confermando l’impegno di Bellaria nel proporre eventi di qualità per residenti e visitatori.

Bellaria Igea Marina ha salutato l’anno, con il suo Capodanno Diffuso Live che ha riversato lungo il viale P. Guidi un pubblico numeroso, per festeggiare assieme presso i punti spettacolo e musica diffusa di ogni genere: dalle hit più famose suonate alla consolle di Radio LatteMiele & La La Band. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

