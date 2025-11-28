A Lioni torna il teatro con sei spettacoli | in cartellone Sergio Assisi e Gene Gnocchi
Pronto il cartellone della seconda stagione di “Teatro in Movimento”, la rassegna teatrale di Lioni negli spazi del Multisala Cinema Nuovo. Dall’11 dicembre 2025 al 10 aprile 2026, sei spettacoli tra novità e tradizione promossi dal Comune di Lioni in collaborazione con l’associazione NexuScore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
