IIS Enrico Mattei e Biodistretto Etrusco Romano | l’Open Day che unisce scuola territorio e futuro

Sabato 13 dicembre 2025, l’IIS “Enrico Mattei” ha ospitato un Open Day che ha coinvolto numerose famiglie e studenti, offrendo un'occasione di confronto e orientamento per le iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027. L’evento ha rafforzato il legame tra scuola, territorio e futuro, promuovendo un dialogo tra istituzione educativa e comunità locale.

Cerveteri, 15 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre 2025 l’ Open Day dell’istituto ha richiamato numerose famiglie, studentesse e studenti interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, trasformando la scuola in un luogo di incontro, confronto e progettualità. A guidare l’iniziativa la Dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Cherubini che, insieme al corpo docente e a una nutrita rappresentanza di alunne e alunni di tutti gli indirizzi, ha illustrato l’ offerta formativa dell’Istituto Mattei e le novità in arrivo dal prossimo anno. Tra queste, il Liceo Scientifico con potenziamento biomedico e il percorso quadriennale RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing ESG, indirizzi pensati per intercettare le nuove esigenze formative e orientare le studentesse e gli studenti verso percorsi universitari, di istruzione tecnica superiore e professionali sempre più qualificati. Cdn.ilfaroonline.it

