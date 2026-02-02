Sondrio e Sindelfingen | il gemellaggio unisce anche in consiglio comunale

Questa settimana il consiglio comunale di Sondrio ha aperto con una sorpresa. Il sindaco Marco Scaramellini e l’intera giunta hanno accolto in sala una delegazione di Sindelfingen, la città tedesca con cui Sondrio è gemellata. Un gesto che ha rotto gli schemi e ha reso l’inizio della seduta più informale e caloroso del solito.

Una delegazione della cittadina tedesca ha fatto visita all'amministrazione del capoluogo durante la seduta di venerdì scorso A fare gli onori di casa, il primo cittadino sondriese Marco Scaramellini, con Kleeman e la delegazione di Sindelfingen che hanno invece occupato i posti di solito riservati ai componenti della giunta. “Per noi questa è un'occasione importante - ha sottolineato Scaramellini - nell'ambito di un gemellaggio che esiste dal 1962. La visita del sindaco Kleemann e dei nostri amici di Sindelfingen è un piacere e ricambieremo sicuramento”. “Sono felice - ha invece fatto eco Kleemann -: per noi è un grande onore essere qui”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

