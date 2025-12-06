Inter Como dal maestro all’allievo! Ecco le influenze dei nerazzurri sul gioco del Como di Fabregas

Inter News 24 Inter Como, dalla lezione di Mourinho alla filosofia del gioco di Fabregas! L’evoluzione della tattica con la guida dell’ex centrocampista dell’Arsenal. Cristian Chivu è stato uno dei protagonisti del leggendario Triplete del 2010 con l’ Inter, una squadra guidata da José Mourinho, il suo venerato maestro. Dal 2007 al 2014, Chivu ha vissuto un periodo d’oro all’Inter, imparando dal Special One l’importanza dell’equilibrio tattico, della comunicazione e della disciplina tra i reparti. Mourinho gli insegnò a mantenere sempre le giuste distanze in campo, un principio che Chivu applica ora come allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, dal maestro all’allievo! Ecco le influenze dei nerazzurri sul gioco del Como di Fabregas

News recenti che potrebbero piacerti

#SerieA | #Inter vs. #Como Relator: @Jorge_BarriL Comentarista: @CalcioDePalma #ESPN Centroamérica @disneyplusla Sudamérica y Centroamérica #SerieAxESPN - #DisneyPlus - #InterComo Dale RT Vai su X

Le parole dell'ex portiere su Inter-Como - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como risultato 2-0: Carlos Augusto e Thuram trascinano Inzaghi - Alla fine a questa Inter, che per la prima volta in campionato vince la quarta partita di fila, tornano sempre i conti. Riporta corriere.it

Inter-Como 1-0, gol e highlights: segnano Carlos Augusto e Thuram - Serve un gol di Carlos Augusto a inizio ripresa all’Inter per indirizzare la gara contro un Como combattivo che rende la vita difficile ai nerazzurri specialmente nel primo tempo: l’Inter è pericolosa ... Si legge su sport.sky.it

Inter-Como 2-0, le pagelle: Sommer sul pezzo, Carlos Augusto difende e fa gol. Thuram chiude i conti nel recupero - L'Inter archivia la pratica Como con due col nel secondo tempo, pur tra qualche patema, e risponde all'Atalanta che ieri aveva battuto l'Empoli. Riporta leggo.it

L'Inter vince 2-0 a Como, ma non basta: è addio allo Scudetto - 0 a Como grazie ai goal di Stefan de Vrij e Joaquin Correa, ma il successo del Napoli al Maradona permette agli ... calciomercato.com scrive

Inter-Como 2-0, risultato della partita di Serie A: gol di Carlos Augusto e Thuram - Cinque indisponibili, invece, per Fabregas, che deve fare a meno di Perrone, ... fanpage.it scrive

L'Inter vince a Como ma non basta. Lacrime e rimpianti - L'Inter vince a Como, ma non è abbastanza per la squadra di Simone Inzaghi per effettuare il sorpasso al Napoli di Antonio Conte all'ultima curva di questo campionato. ansa.it scrive