Gaza quattro bambini due neonati accolti in Toscana | due alle Scotte di Siena una al Meyer uno a Massa

Quattro bambini provenienti da Gaza sono arrivati in Italia per ricevere cure. Due neonati, tra cui una neonata di meno di un mese, sono stati trasferiti in Toscana, uno alle Scotte di Siena e uno al Meyer di Firenze. Altri due bambini, un neonato e un bimbo di meno di due anni, sono stati accompagnati alle Scotte e all’ospedale del Cuore di Massa. La neonata è stata intubata in volo ed è sotto osservazione al Meyer.

Una neonata di meno di un mese, intubata in aereo e ora in cura Meyer di Firenze, altri tre bambini, un neonato e due sotto i due anni di vita che andranno alle Scotte e all’ospedale del Cuore di Massa. Sono i quattro piccoli pazienti arrivati in Toscana dalla striscia di Gaza. Tre aerei dell’Aeronautica militare, impegnati in una nuova operazione umanitaria congiunta Medevac di evacuazione sanitaria, sono atterrati nella notte dopo essere partiti ieri nel tardo pomeriggio da Eilat in Israele. Hanno portato 26 pazienti bisognosi di assistenza, di cui 19 minorenni e i loro parenti. Uno di questi, aerei, spiega la Regione Toscana, aveva a bordo l’assessora al diritto alla salute della Toscana Monia Monni: è arrivato poco prima della quattro a Pisa, mentre gli altri si sono diretti a Ciampino e Linate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Una neonata palestinese di un mese è arrivata in Toscana in condizioni critiche.

