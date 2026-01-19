Incidente stradale a Ceciliano | due feriti gravi uno trasportato alle Scotte con Pegaso

Alle 10:35, l’ASL Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale a Ceciliano, nel comune di Arezzo. L’incidente, che ha coinvolto due veicoli, ha causato due feriti gravi, uno dei quali è stato trasportato alle Scotte con l’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilire le successive operazioni di soccorso.

È stato attivato alle 10.35 il 118 dell’ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto in località Ceciliano, nel territorio del comune di Arezzo, che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, i mezzi BLSD della Croce Bianca di Arezzo e della Croce Rossa di Arezzo, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Nel sinistro sono rimasti feriti due uomini. Un 45enne è stato trasportato in codice 3 all’Ospedale San Donato. Più gravi le condizioni di un uomo di 81 anni, trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 all’Ospedale Le Scotte. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente stradale a Ceciliano: due feriti gravi, uno trasportato alle Scotte con Pegaso Leggi anche: Drammatico incidente stradale, schianto auto moto: tre feriti gravi, due sono ragazzini Leggi anche: Incidente sul lavoro, 67enne trasportato con Pegaso al Cto. E' grave Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Professore morto in un incidente: conducente Maserati positivo all’alcoltest, indagato per omicidio stradale - Lo scontro violentissimo, una delle due auto si ribalta e che viene trascinata dal secondo mezzo per circa 75 metri. corrieresalentino.it

Scordia, grave incidente nella notte all’incrocio tra via Aldo Moro e via Bachelet: due feriti, uno è grave Grave incidente stradale nella tarda serata di oggi lungo la circonvallazione di Scordia, all’altezza dell’incrocio tra via Aldo Moro e via Bachelet. L’impat - facebook.com facebook

Triggiano, un incidente stradale fa scattare i controlli: arrestato con 9 chili di droga in casa - News x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.