Gasperini si dice convinto che Malen farà molti gol e si gode una partita senza interventi del Var. L’allenatore della Roma si mostra soddisfatto del suo nuovo attaccante, dicendo di essere sicuro delle sue qualità. Oggi, in campo, nessun intervento del videoref, e l’allenatore sembra apprezzare questa semplicità.

La Roma torna a fare la voce grossa con un Malen extralarge e con una prestazione che ha annichilito un Cagliari mai in partita. A fine partita Gasperini sorride di gusto e si gode l’aggancio al quarto posto in convivenza con la Juve. “Abbiamo fatto un’ottima gara. Il primo tempo è stato su ritmi davvero notevoli e potevamo chiuderla prima, questa squadra sa sempre reagire alle sconfitte”. ha detto Gasperini. Che si gode e coccola soprattutto Malen. “Ero straconvinto delle sue doti, segnerà tanti gol in questo campionato - ribadisce il tecnico -. Dobbiamo essere bravi noi a servirlo bene, ma abbiamo nel reparto qualità necessarie che si sposano con le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Malen farà un sacco di gol. Ma che bella una partita senza Var di mezzo..."

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, Gasperini si presenta nel post gara carico di parole positive.

