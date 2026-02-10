Dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, Gasperini si presenta nel post gara carico di parole positive. L'allenatore parla di Malen, assicurando che farà molti gol, e elogia Palestra definendolo un top. Le sue dichiarazioni arrivano dopo una partita che ha chiuso la 24esima giornata di Serie A.

Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini nel post gara: «Malen farà un sacco di gol! Palestra è un top»

Approfondimenti su Roma Cagliari

Donyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol.

Dopo la partita di Europa League contro lo Stoccarda, Gasperini ha commentato la prestazione della Roma e ha sottolineato le qualità di Pisilli, paragonandolo a Tardelli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

GASPERINI INTERVISTA POST ROMA-PLZEN: DOBBIAMO FARCI UN ESAME DI COSCIENZA NON POSSIAMO...

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Gasperini si aggrappa al mercato della Roma: Due ci aiuteranno, gli altri non possono essere competitivi; Udinese-Roma, oggi niente conferenza stampa pre gara di Gasperini; Roma, Gasperini: Malen e Zaragoza ci aiuteranno; Gasperini al termine di Udinese Roma 1-0: È mancata precisione negli ultimi 16 metri. Non pensavo di avere tutte queste difficoltà nell’inserire dei giocatori.

Gasperini nel post partita: «Ottima gara con carattere! Palestra? Sta giocando da grande calciatore»Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato nel post partita del match della 24a giornata contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato nel pos ... cagliarinews24.com

Roma, Gasperini nel post gara: «Malen farà un sacco di gol! Palestra è un top»Roma, Gasperini analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni a DAZN Roma Cagliari, terminata 2-0 è la penultima sfida la 24esima giornata di Serie A. calcionews24.com

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera all'Olimpico contro il Cagliari. facebook

La denuncia del tecnico della Roma Gasperini: «Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi» x.com