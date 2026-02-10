Garlasco perchè Panzarasa non può essere il Marco indicato come killer nel biglietto del cimitero

Garlasco, un nuovo interrogativo sulla morte di Chiara Poggi. La polizia indaga ancora su chi abbia scritto il nome

A suggerire il cognome “Panzarasa” è l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, secondo l’intercettazione di quella telefonata ricevuta da Rita Preda l’8 ottobre 2007. La madre di Chiara Poggi gli aveva riportato di aver trovato un biglietto anonimo al cimitero di Garlasco con su scritto: “A uccidere è stato Marco“. Tizzoni, quindi, aveva chiesto: “Sarebbe Panzarasa?”, ma la donna aveva precisato che in quel messaggio non veniva indicato alcun cognome. Panzarasa, come noto, è uno storico amico di Alberto Stasi. Quando fu uccisa la 26enne, però, si trovava a Loano. L’alibi di Marco Panzarasa Come anticipato, nell’intercettazione dell’8 ottobre 2007 l’avvocato Gian Luigi Tizzoni domandò a Rita Preda se quel “Marco” indicato da un messaggero anonimo come l’assassino di Chiara Poggi fosse Panzarasa, l’amico di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nel 2007 Rita Preda trovò un biglietto al cimitero di Garlasco in cui c’era scritto: “A uccidere Chiara Poggi è stato Marco”.

Questa mattina a Garlasco si torna a parlare della vicenda di Chiara Poggi, in particolare del biglietto anonimo trovato nel 2007 al cimitero.

