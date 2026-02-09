Garlasco un biglietto inquietante trovato al cimitero suggeriva il nome del killer? Spunta un' intercettazione

Nel 2007 Rita Preda trovò un biglietto al cimitero di Garlasco in cui c’era scritto: “A uccidere Chiara Poggi è stato Marco”. La scoperta riaccende i sospetti e riporta in primo piano il mistero sulla morte della ragazza. Le indagini si concentrano ora su questa intercettazione e sulla possibile pista che collega il nome di Marco all’omicidio.

Un nuovo dettaglio inquietante getta nuove ombre (o nuova luce) sul delitto di Garlasco. A portare un nuovo elemento al pubblico è Maria Conversano, astrofisica e scrittrice appassionata d’arte, che nel suo canale YouTube ha pubblicato un’intercettazione di una telefonata avvenuta tra Rita Preda – madre di Chiara Poggi – e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Preda ad un certo punto parla di un biglietto trovato al cimitero: “C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco“, dice, e aggiunge: “Non dice il cognome”. L’intercettazione dopo la visita al cimitero di Garlasco Come anticipato, un video pubblicato da Maria Conversano sul suo canale YouTube ha rivelato un dettaglio inquietante sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Garlasco, il caso Chiara Poggi torna sotto i riflettori.

A Garlasco, la madre di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero.

