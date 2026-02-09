Chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco quel biglietto trovato al cimitero dalla mamma

A Garlasco, la madre di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero. La scoperta, fatta di nascosto, riapre vecchie ferite e alimenta nuove domande sulla morte della ragazza avvenuta quasi vent’anni fa. La comunità resta in attesa di chiarimenti e di risposte che ancora non sono arrivate.

Il caso Garlasco continua a esercitare una forza magnetica sull’opinione pubblica italiana, a distanza di quasi due decenni dall’omicidio che sconvolse una piccola comunità della provincia pavese. La morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007, resta una ferita aperta, non solo per la famiglia, ma per un Paese intero che ancora oggi si divide tra certezze giudiziarie e dubbi mai del tutto sopiti. >> “Perché non ho detto nulla di mamma, ora posso parlare”. Patrizia De Blanck, il dramma della figlia Giada sconvolge tutti Nel tempo, il delitto è diventato molto più di un fatto di cronaca nera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Chiara Poggi

La mamma di Chiara Poggi rivela nuove paure nelle intercettazioni, alimentando ancora una volta le tensioni attorno al caso di Garlasco.

Oggi a Verissimo, Silvia Toffanin intervista Andrea Sempio, figura centrale nella cronaca nera recente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

Ultime notizie su Chiara Poggi

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; L’omicidio di Chiara Poggi e l’ombra di un nuovo assassino; Garlasco, la camminata a zig zag del killer e quella pozza di sangue impossibile da evitare; Garlasco, perché la Cassazione ha annullato il sequestro a Venditti.

Chiara Poggi: le prove inquinate presenti sul pigiama della vittimaChiara Poggi, emergono altri elementi in riferimento alle analisi svolte dai Carabinieri nella villetta di Garlasco appena dopo il delitto della giovane donna, prove che avrebbero potuto cambiare il c ... notizie.it

Garlasco, Andrea Sempio: «Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi. C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna»Sempio affronta il tema tecnico della perizia sulle unghie di Chiara: «È stato paradossale vedere entrambe le parti esultare dopo i risultati. La realtà è che il campione era troppo degradato per ... ilgazzettino.it

Quale arma ha ucciso Chiara Poggi Le ultime rivelazioni facebook

"Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa": le conclusioni della nuova perizia su Garlasco x.com