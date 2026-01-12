Garlasco ecco cosa hanno raccontato i due nuovi testimoni

A Garlasco, due nuove testimonianze sono state raccolte e riportate nel recente servizio di Le Iene, condotto da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Le dichiarazioni potrebbero offrire elementi utili alle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, contribuendo a chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti del caso.

C'era grande attesa per il nuovo servizio de Le Iene su Garlasco. Nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese andato in onda ieri sera sono state riportate due nuove testimonianze dirette che potrebbero fornire un importante contributo alle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. I due testimoni, che non hanno mai parlato sino ad ora, raccontano cosa avrebbero visto la mattina del 13 agosto 2007. Le loro dichiarazioni ricordano molto ciò che disse l'operario Marco Muschitta, che il 27 settembre 2007 si presentò spontaneamente in Procura per riferire di aver visto, la mattina dell'omicidio, tra le 9.

