Garlasco malore per Andrea Sempio? Cosa si scopre dal certificato

A pochi giorni dalla consegna della perizia genetica di Denise Albani sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, l’inchiesta sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 entra nel vivo. Il 18 dicembre scade l’incidente probatorio, che potrebbe decidere la sorte di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio e sempre estraneo ai fatti. La sua difesa punta a dimostrare che le sue tracce in casa e sul corpo siano dovute a contaminazione, mentre per gli inquirenti confermano la presenza il giorno del delitto. La posizione di Sempio è tornata sotto i riflettori per errori nelle indagini del 2008, inclusa l’archiviazione frettolosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, malore per Andrea Sempio? Cosa si scopre dal certificato

