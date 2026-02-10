La scoperta del biglietto sulla cappella di Chiara Poggi ha riacceso le speranze di trovare il colpevole. Il messaggio indica Marco come l’autore dell’omicidio, scatenando nuovi interrogativi sulla verità dietro il delitto avvenuto nel 2007. La polizia indaga ora con maggiore attenzione, cercando di capire se ci siano elementi certi a sostegno di questa pista.

L' 8 ottobre del 2007 sulla porta della capella dove riposa Chiara Poggi, nel cimitero di Garlasco, compare un biglietto anonimo. Poche righe, nessuna firma. E' un foglietto a quadretti. C'è scritto in stampatello: «Ad uccidere Chiara è stato Marco». A raccontarlo è proprio la madre di Chiara Poggi, Rita Preda, al telefono con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. E adesso questa intercettazione è stata pubblicata da Maria Conversano, astrofisica e scrittrice, che nel suo canale YouTube ha pubblicato questo nuovo inquietante dettaglio. L'intercettazione La mamma di Chiara parla di un biglietto trovato al cimitero: «E' un foglietto a quadretti, scritto in stampatello - dice - C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: «È stato Marco ad ucciderla»

A Garlasco, il caso Chiara Poggi torna sotto i riflettori.

A Garlasco, la madre di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero.

