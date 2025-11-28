Garlasco dopo la svolta sul DNA sotto le unghie di Poggi compatibile con Sempio De Rensis | Su impronta 33 e scontrino ci saranno sorprese
La perizia condotta dalla genetista Denise Albani indica che c'è "piena concordanza" tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato Andrea Sempio Dopo la svolta del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi "compatibile con que. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
