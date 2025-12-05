Garlasco la possibile mossa della difesa di Sempio sull’impronta 33 | perché l’incidente probatorio potrebbe non concludersi il 18 dicembre

Non è detto che l’udienza del prossimo 18 dicembre chiuda la fase dell’incidente probatorio nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, vittima del delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. La difesa di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso in questo nuovo filone di indagine, sta infatti valutando la possibilità di richiedere l’ estensione degli accertamenti a un elemento finora escluso dalle perizie: la cosiddetta impronta 33, rinvenuta su una parete delle scale che conducono al seminterrato. L’impronta 33 e il parere dell’ex Ris Garofano. L’impronta, attribuita dagli inquirenti a Sempio, è stata inizialmente scartata dalla precedente difesa del 37enne, guidata dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, nonostante il parere del loro consulente tecnico dell’epoca, il generale Luciano Garofano, ex capo dei Ris. 🔗 Leggi su Open.online

