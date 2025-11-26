casa italia 1930 1960 il design made in italy nel cuore di parigi

Desideriamo immergerci nelle origini del design moderno italiano? Allora dobbiamo scoprire un posto a Parigi, precisamente Rue Bonaparte, a pochi passi da Saint-Germain-des-Prés. Qui, in uno dei quartieri più eleganti della capitale francese, la Galerie Bonaparte ha inaugurato Casa Italia 1930-1960. Una mostra che ci porta dritti nel cuore di quegli anni in cui l’Italia, rinata dalle macerie della guerra, cercava di dare una nuova misura della bellezza, espressa in funzionalità, riuscendoci in pieno. Un periodo in cui architetti, artisti e artigiani hanno ridefinito il concetto stesso di pensare e abitare, come ha spiegato Virginia Valsecchi. 🔗 Leggi su Dilei.it

