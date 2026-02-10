Galli ricorda il figlio Niccolò scomparso a 17 anni | una fondazione per l’eredità di passione e solidarietà

A venticinque anni dalla morte di Niccolò Galli, il padre Giovanni ricorda il figlio con emozione. Il giovane calciatore scomparve a soli 17 anni, lasciando un vuoto enorme. Ora, Giovanni annuncia la creazione di una fondazione dedicata alla memoria di Niccolò, per mantenere vivo il suo spirito di passione e solidarietà.

Bologna, 10 febbraio 2026 – A venticinque anni dalla tragica scomparsa del giovane calciatore Niccolò Galli, il padre, Giovanni Galli, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio, ricorda ancora con dolore e orgoglio il figlio. Il ricordo si rinnova ogni 9 febbraio, alimentando anche l’impegno nella Fondazione intitolata a Niccolò, dedicata a sostenere chi è meno fortunato. Giovanni Galli, figura iconica del calcio italiano, ha vissuto sulla propria pelle il dolore di perdere un figlio, un evento per il quale, come ha dichiarato, nessuno può veramente prepararsi. La perdita di Niccolò, avvenuta quando aveva solo 17 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ha anche generato un’eredità di solidarietà e impegno sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Niccolò Galli

Giovanni Galli si prende un momento per ricordare il figlio Niccolò, scomparso ormai 25 anni fa.

Ogni 9 febbraio, Casteldebole si ferma per ricordare Niccolò Galli, il giovane promettente del Bologna morto a soli diciassette anni in un incidente stradale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niccolò Galli

Argomenti discussi: Giovanni Galli ricorda il figlio: Penso a Niccolò ogni giorno. Mi chiedo che volto avrebbe; Niccolò Galli, il ricordo della Sindaca Funaro: Rappresentava la passione; Prof e musicista, addio a Mirko Galli: Animo sensibile, amava il suo lavoro e gli studenti; Ricordiamo Niccolò Galli a 25 anni dalla scomparsa del giovanissimo campione.

Giovanni Galli ricorda il figlio: Penso a Niccolò ogni giorno. Mi chiedo che volto avrebbeVenticinque anni fa il giovane calciatore del Bologna morì in un incidente. La commemorazione in Emilia. A lui è intitolata una fondazione benefica La vita è come un libro. Non sappiamo ... msn.com

Firenze ricorda Niccolò Galli a 25 anni dalla sua scomparsa. Funaro: 'Memoria attiva'Oggi sono 25 anni dalla scomparsa di Niccolò Galli, che perse la vita il 9 febbraio 2001 in un tragico incidente in motorino a Bologna. 055firenze.it

Il Museo Viola ricorda, nell'anniversario della scomparsa, il grande Niccolò GALLI. Nato a Firenze il 22 maggio 1983, figlio di Giovanni Galli, cresce nelle giovanili del Torino, Parma e Fiorentina per passare poi all' Arsenal. Protagonista anche nelle selezioni g facebook