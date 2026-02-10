Giovanni Galli ricorda il figlio | Penso a Niccolò ogni giorno Mi chiedo che volto avrebbe

Giovanni Galli si prende un momento per ricordare il figlio Niccolò, scomparso ormai 25 anni fa. Ogni giorno pensa a lui e si chiede come sarebbe il suo volto se fosse ancora vivo. La perdita non si è mai dimenticata e il dolore resta vivo nella memoria.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Venticinque anni dopo, quel tragico incidente, il ricordo di Niccolò Galli è ancora fresco. Giovanni, il papà, campione del mondo con l’Italia di Enzo Bearzot e campione di tutto, con il Milan di Arrigo Sacchi, ha dato vita, non da solo, a una Fondazione che aiuta chi è meno fortunato. Ma il pensiero è sempre lì. Giovanni, il ricordo di Niccolò si ripete ogni 9 febbraio. “A Casteldebole sì, grazie al Bologna. Per me torna ogni giorno, ogni momento. Alla sera, nelle mie preghiere, prima di addormentarmi, il pensiero corre a lui. E.”. Dica. “Mi chiedo sempre come sarebbe ora, se potessi vederlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Galli ricorda il figlio: “Penso a Niccolò ogni giorno. Mi chiedo che volto avrebbe” Approfondimenti su Giovanni Galli Galli su Allegri: “Penso che sia un fenomeno. Ecco cosa mi piace di lui” Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha espresso il suo apprezzamento per Massimiliano Allegri, definendolo un fenomeno. Giovanni Galli: “Un giorno mi piacerebbe incontrare i genitori dei ragazzi di Crans-Montana. A me è mancato il coraggio di condividere il dolore” Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli, ha vissuto il dolore della perdita di suo figlio Niccolò, scomparso a 17 anni in un incidente stradale nel 2001. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giovanni Galli Argomenti discussi: Venticinque anni senza Niccolò Galli, dolore e ricordo; Firenze ricorda Niccolò Galli a 25 anni dalla sua scomparsa. Funaro: 'Memoria attiva'; Niccolò Galli, il ricordo della Sindaca Funaro: Rappresentava la passione; Salcito: ricoverata da settimane in ospedale, il sindaco le porta abiti puliti. Giovanni Galli ricorda:| 'Il mio Milan impenetrabile''Una delle cose che molti non ricordano è che il Milan di Arrigo Sacchi, prima di essere una squadra votata al gioco d'attacco, era una formazione che subiva pochissimo. In confronto al Milan di Nereo ... calciomercato.com Niccolò Galli, il ricordo della sindaca Funaro: Rappresentava la passioneIl ricordo della Sindaca Funaro ... msn.com Ecco perché, secondo Giovanni Galli, la presenza di Fabio Paratici in panchina porterebbe benefici. Siete d'accordo facebook Il consiglio di Giovanni #Galli Le parole dell'ex portiere sul momento della #Fiorentina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.