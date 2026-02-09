Venticinque anni senza Niccolò Galli dolore e ricordo

Ogni 9 febbraio, Casteldebole si ferma per ricordare Niccolò Galli, il giovane promettente del Bologna morto a soli diciassette anni in un incidente stradale. La città si riunisce per onorare la sua memoria, tra ricordi e lacrime. La tragedia del 2001 è ancora viva nel cuore dei tifosi e della squadra, che ogni anno si ritrovano nel luogo dove tutto è iniziato e finito troppo presto.

Ogni anno, il 9 febbraio, Casteldebole si trasforma nella casa dei ricordi: i ricordi speciali che legano il mondo rossoblù a Niccolò Galli, ragazzo dolcissimo e già solida promessa del calcio italiano, strappato alla vita a soli diciassette anni per colpa dell’asfalto viscido e di un guardrail assassino su cui il 9 febbraio 2001 andò a sbattere lo scooter con cui il giovane difensore del Bologna rientrava dall’allenamento. Quel giorno infausto era il 9 febbraio 2001, ovvero esattamente venticinque anni fa. Un anniversario doloroso per Giovanni, Anna, Camilla e Carolina, le quattro anime della famiglia Galli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Niccolò Galli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GARLASCO - Il Colpevole Più Probabile - Un Confronto delle prove e dei fatti

Ultime notizie su Niccolò Galli

Argomenti discussi: Sara Conti e Niccolò Macii, pattinatori azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina: Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo; Tappe importanti: Ultimo compie 30 anni: Avevo un sogno e l'ho baciato tutti i giorni | blue News; Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaio; La Torino ferita, in 20 mila per Aska: prima il corteo pacifico, poi la guerriglia.

Buongiorno e buon weekend rossoblù!! Oggi, vigilia di BFCParma, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 11:30 al centro tecnico Niccolò Galli. Sempre, forza Bologna facebook