Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto con la scritta “Meloni dux fascista” accanto a sé. Poco dopo, ha cancellato il post. La influencer italiana si è trovata al centro di una polemica, anche se ancora non ha spiegato cosa sia successo o se si trattasse di una svista o di qualcosa di diverso. Intanto, l’immagine ha già fatto il giro sui social e ha suscitato molte reazioni.

Gaffe, svista o un altro “errore di comunicazione”: Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta accanto alla scritta “Meloni dux fascista”. L’influencer, infatti, ha trascorso qualche giorno a Roma condividendo sui social una serie di scatti. “Roma + cose belle belle” ha scritto nella didascalia del carosello in cui ha postato una serie di fotografie che la ritraggono per l’appunto nella Capitale. Tra gli scatti ve ne è uno che ha attirato la curiosità di alcuni follower. In un’immagine, infatti, Chiara Ferragni appare sorridente e con il pollice all’insù mentre, dietro di lei, su un muro vandalizzato appare la scritta “Meloni dux fascista”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica una foto accanto alla scritta “Meloni dux fascista” e poi la rimuove

Chiara Ferragni ha scambiato Giorgia Meloni per una fascista e ha scritto “Fascista” sui social, poi ha cancellato tutto.

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sui social in cui si vede una scritta rivolta a Giorgia Meloni.

