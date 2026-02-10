Chiara Ferragni quella foto con la scritta su Giorgia Meloni che poi scompare dai social

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sui social in cui si vede una scritta rivolta a Giorgia Meloni. La scritta, però, è sparita poco dopo. Non si sa se si tratti di una svista o di un messaggio politico lasciato lì per errore. La scena ha fatto subito parlare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua reale intenzione.

Potrebbe essere stata una svista o un messaggio politico lasciato lì, quasi per caso, sullo sfondo di una foto. È questo ciò che ha iniziato a circolare sui social nelle ultime ore dopo l’ultimo post di Chiara Ferragni. Qualcuno ha parlato apertamente di “errore di comunicazione”, altri hanno preferito leggere il tutto come un segnale più consapevole. Di certo c’è che la lunga carrellata di immagini pubblicata lunedì dall’influencer, dedicata alla sua recente visita a Roma, ha attirato un’attenzione ben diversa da quella probabilmente prevista. All’interno del post, composto da numerosi scatti tra moda, dettagli di viaggio e momenti personali, ce n’era uno in particolare destinato a far discutere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Chiara Ferragni Giorgia Meloni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Chiara Ferragni Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Chiara Ferragni pubblica una foto accanto alla scritta Meloni dux fascista; Chiara Ferragni a Roma, posta la foto davanti a una scritta sul muro: Meloni dux fascista. Poi la rimuove; La nuova casa di Valentina Ferragni con arredi romantici e di design: tutte le foto; Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme, la foto che segna la pace: cosa era successo tra le due influencer.

Chiara Ferragni a Roma, posta la foto davanti a una scritta sul muro: «Meloni dux fascista». Poi la rimuoveUna svista o un messaggio politico? Qualcuno potrebbe parlare di «errore di comunicazione»: Chiara Ferragni ha postato lunedì una lunga carrellata di foto della sua ... leggo.it

Ferragni – De Lellis: pace fatta tra le due influencersUna foto sulla neve è bastata per riaccendere l’attenzione del gossip italiano. Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono state immortalate insieme a Gstaad dopo anni di distanza, facendo nascere il dub ... mam-e.it

Un aggettivo per Chiara Ferragni… facebook

#Milano Il proscioglimento di #ChiaraFerragni nel caso “Pandoro gate”. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo che Ferragni si era impegnata a versare risarcimenti e donazioni. I suoi ringraziamenti sui social di Radio1. #GR1 x.com