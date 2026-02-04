Divorzio tra Vannacci e la Lega | il generale lancia il nuovo partito Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”. La rottura tra il generale e il partito di destra si era già percepita da tempo, ma ora è diventata ufficiale. Nei corridoi di Montecitorio si discutono già le conseguenze di questa mossa, che potrebbe cambiare gli equilibri nel centrodestra. La scomparsa di un protagonista come Vannacci apre nuovi scenari politici, con molti che cercano di capire quale sarà il suo ruolo e come reag

AGI - Un  divorzio  sostanzialmente annunciato, anche se fino all'ultimo smentito dai protagonisti. Nel giorno in cui si consuma l'atto di  separazione tra Roberto Vannacci e la Lega di Matteo Salvini, la preoccupazione, in Transatlantico e nei palazzi della politica, riguarda l'impatto che la  novità politica  avrà sul  centrodestra. Anche se da tutti i partiti, dalla  Lega  a Forza Italia fino ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, si tende a minimizzare, nei corridoi si citano  sondaggi  che danno al 4,5%-4,3% il nuovo ' Futuro nazionale ' lanciato dal  generale in pensione. Ma c'è anche grande incredulità su quello che potrebbe fare Vannacci, che, a giudizio degli alleati dei leghisti, si sarebbe mosso troppo presto in vista delle  politiche della primavera del 2027. 🔗 Leggi su Agi.it

