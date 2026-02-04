Divorzio tra Vannacci e la Lega | il generale lancia il nuovo partito Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”. La rottura tra il generale e il partito di destra si era già percepita da tempo, ma ora è diventata ufficiale. Nei corridoi di Montecitorio si discutono già le conseguenze di questa mossa, che potrebbe cambiare gli equilibri nel centrodestra. La scomparsa di un protagonista come Vannacci apre nuovi scenari politici, con molti che cercano di capire quale sarà il suo ruolo e come reag

AGI - Un divorzio sostanzialmente annunciato, anche se fino all'ultimo smentito dai protagonisti. Nel giorno in cui si consuma l'atto di separazione tra Roberto Vannacci e la Lega di Matteo Salvini, la preoccupazione, in Transatlantico e nei palazzi della politica, riguarda l'impatto che la novità politica avrà sul centrodestra. Anche se da tutti i partiti, dalla Lega a Forza Italia fino ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, si tende a minimizzare, nei corridoi si citano sondaggi che danno al 4,5%-4,3% il nuovo ' Futuro nazionale ' lanciato dal generale in pensione. Ma c'è anche grande incredulità su quello che potrebbe fare Vannacci, che, a giudizio degli alleati dei leghisti, si sarebbe mosso troppo presto in vista delle politiche della primavera del 2027.

