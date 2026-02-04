Il nome del partito di Vannacci è già registrato | Futuro Nazionale è di un ex eletto M5s
La nascita del nuovo partito di Vannacci si scontra subito con un problema. Il nome “Futuro Nazionale” è già stato registrato nel 2011 da qualcun altro, un ex eletto M5s. La vicenda mette in dubbio la possibilità di usare quella denominazione, e ora il generale dovrà affrontare una nuova sfida per trovare un nome che non sia già in uso.
La nuova avventura politica del generale Roberto Vannacci inizia con un nuovo intoppo: il nome del suo partito “Futuro Nazionale” è già stato registrato nel 2011 da un'altra persona. Secondo quanto ha ricostruito Open, la registrazione risale al 25 febbraio 2011 e il titolare è Riccardo Mercante, promotore finanziario di Giulianova e consigliere regionale dell’Abruzzo eletto con il Movimento 5 Stelle. Mercante è morto nel 2020 e oggi il marchio appartiene alla compagna e ai due figli. Indennizzarli è l'unica opzione del generale per portare avanti il progetto che ha già presentato senza cambiare nome. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
