C maschile La VdM Mulattieri non si vuole più fermare Ceparana tie-break fatale contro l’Admo

Quarto successo consecutivo per la Vdm Mulattieri che con un netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-18) ha regolato il Sanremo, facendo un importante passo avanti in classifica. "Siamo molto contenti della prestazione – afferma coach Elia Botti – e del risultato ottenuto contro una squadra forte. Una vittoria importante che ci permette di rimanere attaccati al treno delle prime". In campo: Benevelli, Calcagnini, Capone, Conti, Haxhijmeri, Rossini, Vescovi e i liberi Steni e Capone. È caduta al tie-break la Pallavolo Futura che davanti al proprio pubblico ha portato l’Admo Lavagna al tie-break, prima di cedere 10-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

