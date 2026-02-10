Ieri sera, sull’autostrada A4 vicino a Caponago, dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente. Il mezzo militare si è ribaltato dopo aver tamponato un’auto, mentre erano in viaggio verso le Olimpiadi. I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni con ferite serie, ma non si teme per la loro vita. La strada è stata chiusa per qualche ora per i soccorsi e i rilievi. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

Monza, 10 febbraio 2026 – Dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale, ieri sera 9 febbraio, sull'autostrada A4, nei pressi di Caponago vicino a Monza, dove un mezzo dei militari si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto. Tutti i coinvolti sono ricoverati presso le diverse strutture ospedaliere della zona, anche se al momento non si hanno notizie sulle singole condizioni. A darne notizia è il sindacato Sim, secondo il quale i militari, tutti in servizio presso l'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", stavano andando a Milano per un servizio di ordine pubblico nell'ambito delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caponago, incidente in autostrada: feriti dieci carabinieri diretti per lavoro alle Olimpiadi

